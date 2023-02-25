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В ЮАР сообщили об активной фазе морских учений совместно с КНР и Россией

Минобороны ЮАР: началась активная фаза морских учений совместно с КНР и Россией
Активная фаза совместных военно-морских учений России, Китая и ЮАР началась у южных берегов Африки. Она продлится до 27 февраля
Фото: Пресс-служба Севфлота России / ТАСС
Фото: Пресс-служба Севфлота России / ТАСС

Корабли ЮАР, России и КНР, участвующие в военно-морских учениях «Мози-2» («Дым» в переводе с суахили. — РБК), вышли в субботу в открытый океан, начав тем самым активную часть совместных учений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобороны ЮАР.

Экипажи кораблей приступили к выполнению элементов операций, которые были разработаны в ходе подготовительной фазы учений, отметил собеседник агентства. По его словам, будут проведены артиллерийские стрельбы, отражение атак воздушного нападения условного противника, антитеррористические действия, тактическое маневрирование и оказание помощи терпящему бедствие судну.

«Задача нынешних учений состоит в том, чтобы повысить уровень координации и сотрудничества между военно-морскими силами трех стран-участниц», — подчеркнули в Минобороны ЮАР.

Зоной учений является акватория между городом-портом Дурбан и заливом Ричардс-Бей. Расстояние между ними составляет 87 морских миль (160 км). Россия представлена на учениях фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средним морским танкером «Кама». Китай — эсминцем, фрегатом и вспомогательным кораблем, ЮАР — одним фрегатом и двумя вспомогательными кораблями. Активная фаза учений продлится до 27 февраля.

Совместные учения России, Китая и ЮАР проходят в акватории Индийского океана с 17–27 февраля. О плане провести совместные военно-морские учения Южно-Африканские национальные силы обороны (SANDF) сообщили в конце января, сразу после визита в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова. «Предполагаемые учения принесут пользу всем участвующим странам за счет операционной совместимости военно-морских систем, совместного совершенствования систем управления бедствиями, морского сотрудничества и учений по борьбе с пиратством», — утверждала министр обороны ЮАР Танди Модизе.

США выражали беспокойство грядущими учениями. «Соединенные Штаты обеспокоены проведением любой страной <…> учений с Россией, пока Россия ведет жестокую войну против Украины», — говорила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Трехсторонние учения ЮАР, России и Китая станут вторыми — впервые они прошли в ноябре 2019 года в Кейптауне. Тогда страны отрабатывали маневры у берегов мыса Надежды.

В ЮАР сообщили об активной фазе морских учений совместно с КНР и Россией
В ЮАР сообщили об активной фазе морских учений совместно с КНР и Россией

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
военно-морской флот учения Китай Россия ЮАР
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