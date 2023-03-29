Полянский оценил сроки достижения мира на Украине

Полянский: в данный момент Россия и Украина достаточно далеки от мира

Установление мира между Украиной и Россией произойдет нескоро из-за отсутствия дипломатических усилий со стороны Запада. Об этом агентству «РИА Новости» заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия», — сказал Полянский, добавив, что все, чем занимаются западные страны, это «поставляют оружие и раздувают конфликт».

19 марта президент Владимир Путин призвал учитывать реалии в мирном диалоге с Украиной. По его словам, Россия «открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса», однако ультиматумы, поступающие Москве, «говорят лишь об оторванных от таких реалий».

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 года на саммите G20 представил «формулу мира» для своей страны, состоящую из десяти условий. Среди них — энергетическая и продовольственная безопасность, восстановление территориальной целостности Украины, вывод войск и др. Он исключил возвращение к минским договоренностям, поскольку считает, что Россия нарушит их «сразу же после заключения».

В словах украинского лидера Кремль увидел подтверждение позиции Киева об отказе от переговоров. Москва неоднократно выражала готовность к мирному урегулированию конфликта, но на своих условиях. При этом поставки Украине оружия в Кремле осуждают.