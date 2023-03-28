В Париже 55 человек задержали на акциях протеста из-за пенсионной реформы

BFM TV: на акциях против пенсионной реформы в Париже задержали 55 человек

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы, в ряде городов произошли столкновения демонстрантов с полицией. В Париже в ходе беспорядков задержали 55 человек, сообщила столичная полицейская префектура, передает BFM TV.

Новые забастовки и демонстрации запланированы на 6 апреля, заявили в профсоюзах. Это станет одиннадцатой по счету акцией против пенсионной реформы.

По данным МВД, на улицы вошли порядка 740 тыс. человек. Из-за забастовок закрывались Эйфелева башня, Триумфальная арка и Версальский дворец. В Париже протестующие поджигали мусорные баки, взрывали петарды. Полицейские используют водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В ходе протестов правоохранители провели около 10 тыс. проверок, были изъяты, в частности, молотки и острые предметы.

В других французских городах также происходили столкновения: в Лионе, в центре страны, демонстранты стреляли в полицию из петард, сообщается в Twitter префекта региона Овернь-Рона-Альпы. В Ренне на западе Франции в полицейских кидали камни, в ответ также применялись водометы и слезоточивый газ, передает France Bleu. Шесть человек были арестованы за ношение оружия по месту назначения.

В западном городе Нант протестующие подожгли автомобиль и отделение банка, бросались в полицейских предметами, пытались поджечь здание суда, пишет France Info. France Bleu сообщает, что в Тюле на юго-западе страны в правоохранителей бросали банки и «коктейли Молотова», силы правопорядка ответили гранатами со слезоточивым газом. Были арестованы два человека.

Протесты во Франции из-за пенсионной реформы длятся с января. Реформа предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Также с 2027 года вводится правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы, то есть быть официально трудоустроенным в течение 43 лет. Если такого рабочего стажа нет, то на полную выплату можно претендовать при выходе на пенсию в 67 лет.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии законопроекта о пенсионной реформе без финального голосования в парламенте. Оппозиционные партии (252 депутата) подали две резолюции о недоверии правительству, но они не набрали нужного количества голосов.

После этого протесты ужесточились, объявлялись забастовки, прекращали работу школы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не рад проводить пенсионную реформу в стране, и выразил сожаление, что французские власти не смогли лучше донести до населения необходимость ее проведения. Он объяснил, что реформа необходима, чтобы 1,8 млн пенсионеров начали получать прибавку в среднем примерно на €600 в год.