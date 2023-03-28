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Как профсоюзы Европы борются за зарплаты и пенсии

Общенациональные забастовки и масштабные демонстрации пока не привели к успеху
Волна протестов захлестнула ведущие экономики Европы. Как проходят забастовки и демонстрации в Старом Свете и какие требования выдвигают протестующие — в материале РБК
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Германия столкнулась с крупнейшей за десятилетия забастовкой

Два немецких профсоюза работников транспортной отрасли — Verdi (представляет 2,5 млн работников госсектора) и EVG (230 тыс. работников железных дорог и автобусных компаний) — в понедельник, 27 марта, организовали 24-часовую забастовку, которая стала самой масштабной в истории страны с 1992 года. Аэропорты, автобусные и железнодорожные вокзалы во всех федеральных землях прекратили работу.

Крупнейший аэропорт ФРГ во Франкфурте отменил порядка 1200 рейсов, что затронуло более 160 тыс. человек. Всего же, по данным ассоциации аэропортов ADV, за сутки забастовка коснулась порядка 380 тыс. авиапассажиров.

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn отменил все поезда дальнего следования, в семи из 16 федеральных земель были отменены и региональные поезда. Отмена поездок произошла и на автобусных маршрутах, была затронута работа метро в различных городах.

Помимо забастовки члены EVG вышли на демонстрации в различных городах Германии. Их участники, одетые в фирменные оранжевые жилеты, собирались на главных улицах городов, где размахивали флагами и плакатами, скандируя свои требования, касающиеся повышения заработной платы сотрудников транспортной отрасли. Причина — высокая инфляция в ФРГ, которая в феврале превысила 9,3%.

В день забастовки начался третий раунд переговоров профсоюзов сотрудников госсектора (к ним относятся и работники транспортной отрасли) с Федерацией муниципальных объединений работодателей по вопросу повышения зарплат. Пока регулятор предлагает лишь 5-процентную индексацию в течение 27 месяцев и единовременную выплату €2500. Профсоюзы на такие условия не согласны: Verdi требует индексации зарплат на 10,5%, что соответствует прибавке не менее €500 в месяц, а EVG — 12%, или не менее €650 в месяц. В начале марта профсоюзу работников почты удалось добиться повышения зарплат на 11,5%. Переговоры между EVG и Deutsche Bahn должны продолжиться 24 и 25 апреля; если стороны не придут к соглашению, то профсоюз может вновь призвать к забастовке.

Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Франция продолжает сопротивляться пенсионной реформе

Во вторник во Франции продолжились масштабные забастовки и демонстрации в связи с пенсионной реформой, которая предполагает повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Протесты не прекращаются с января, когда премьер-министр Элизабет Борн представила основные положения реформы. Изменения, которые активно продвигал президент Эмманюэль Макрон, были встречены крайне негативно как профсоюзами, так и общественностью. Напряжение в стране усилилось после того, как правительство 19 марта задействовало ст. 49.3 Конституции, которая позволяет кабинету вводить законы в действие без их одобрения законодателями. После этого депутаты попытались отправить правительство в отставку, но оба вотума недоверия не получили достаточной поддержки в Национальной ассамблее.

Забастовки частично парализовали железнодорожный транспорт и метро, аэропорты отменили порядка 20% рейсов. Работники атомных электростанций продолжают придерживаться политики сокращения выработки энергии, на заправках отсутствуют некоторые виды топлива (работники нефтеперерабатывающих компаний также бастуют). Сборщики мусора не забирают отходы из Парижа, в котором скопилось уже более 7 тыс. т мусора. Закрыты знаковые достопримечательности французской столицы: музей Лувр прекратил свою работу накануне, Эйфелеву башню закрыли во вторник.

В стране участились случаи вандализма — имели место более 2 тыс. поджогов общественных зданий, на демонстрациях фиксируются акты насилия. Из-за протестов пострадали уже более 900 полицейских. Для поддержания порядка на улицы Франции во вторник вышли более 13 тыс. полицейских, из них 5,5 тыс. — в Париже. По словам министра внутренних дел Жеральда Дарманена, эти беспрецедентные меры связаны с попытками ультраправых и крайне левых присоединиться к маршам профсоюзов с целью «причинить ущерб, ранить и убить полицейских». «Их действия не имеют ничего общего с пенсионной реформой», — подчеркнул он.

Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Британские профсоюзы добиваются роста зарплат

В Великобритании забастовки не утихают с зимы — они вызваны отказом правительства удовлетворить требования о повышении зарплаты, выдвинутые профсоюзами учителей, железнодорожников, медработников и работников других сфер госсектора. Самые масштабные акции пришлись на середину марта, в настоящее время профсоюзы придерживаются графика, сформированного до конца апреля. Кульминацией станет масштабная акция, запланированная на 28 апреля, — в ней примут участие порядка 133 тыс. госслужащих, членов Союза общественных и коммерческих служб PCS. Эта акция затронет почти все секторы госуслуг в стране.

С 3 по 5 апреля прекращают свою работу сотрудники паспортных столов, выдача документов и прием заявлений в эти дни проходить не будут. Затем забастовку начнут профсоюзы учителей (даты пока не объявлены), не исключено, что они могут сорвать сдачу экзаменов по стране. В понедельник стало известно, что один из четырех крупнейших в стране профсоюзов учителей NEU порекомендует своим членам не соглашаться на компромиссный вариант, предложенный правительством, о единовременной выплате в £1 тыс. и повышении зарплаты на 4,3% в следующем году.

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Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Германия Франция Великобритания протесты массовые протесты демонстрации
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