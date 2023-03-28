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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Министр обороны Армении призвал повысить боеспособность войск

Сурен Папикян на оперативных сборах руководства армии страны
Сурен Папикян на оперативных сборах руководства армии страны (Фото: Министерство обороны Республики Армения)

В Вооруженных силах Армении необходимо повышать боеспособность, заявил министр обороны Сурен Папикян на оперативных сборах руководства армии страны.

Папикян отметил важность «оснащения передовой и проведения работ по ее укреплению». Помимо этого, министр обороны «поговорил о стартовавших в вооруженных силах реформах».

Реформа армии началась в Армении в 2021 году, после военных действий в Карабахе. Армения вводит в вооруженные силы новые комплексы, системы вооружения и военной техники, набирает больше офицеров, госслужащих и военнослужащих-контрактников.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе (непризнанной Республике Арцах) длился в течение 44 дней — с 27 сентября по 10 ноября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал соглашение, согласно которому армянская сторона передала Азербайджану территории, которые заняла еще в 1990-х годах: семь районов, а также ряд сел и два города — Шуши и Гадрута. В Лачинский коридор, единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах и Армению, зашли российские миротворцы.

Теги
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