МИД Польши объявил о планах принять Зеленского в Варшаве

Замглавы МИД Польши Яблоньский объявил о планах провести встречу с Зеленским в Варшаве

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время посетить Варшаву, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Radio Wnet.

«Думаю, что [визит] наступит в ближайшее время, но не будем опережать факты. Этот визит мы точно не будем анонсировать <...> из соображений безопасности», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Яблоньского, Польша и Украина проводят интенсивные консультации по вопросам будущего Украины и ее восстановления с участием Польши и международных финансовых организаций. «Создается определенная система, опираясь на которую будет функционировать этот механизм, который часто называют планом Маршалла для Украины», — добавил замминистра.

Зеленский уже посещал Польшу после начала военного конфликта. Так, в конце декабря прошлого года президент встретился с польским коллегой Анджеем Дудой в городе Жешуве. Лидеры подвели итоги 2022 года и обсудили российскую военную операцию. Акцент в своем разговоре президенты сделали на усилении обороноспособности Украины и гуманитарных вопросах.

Президент Украины также поблагодарил Дуду за «мощную поддержку украинцев со стороны Польши и ее граждан». Они также обсудили стратегические планы на будущее и двусторонние отношения.

Польша не раз после начала военной операции передавала Украине вооружение. Так, 16 марта Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Варшава передаст Украине четыре самолета МиГ-29 в полностью рабочем состоянии.

В Москве критикуют поставки оружия Киеву со стороны стран Запада. Российская сторона считает, что это лишь затягивает конфликт и приносит дополнительные страдания украинскому народу.