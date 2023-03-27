В Азербайджане решили снять COVID-ограничения для туристов

Власти Азербайджана с 28 марта отменят въезд для туристов по COVID-паспортам

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В Азербайджане с 28 марта снимаются коронавирусные ограничения для туристов, следует из документа, опубликованного на сайте кабинета министров республики.

«С 06:00 28 марта 2023 года разрешается въезд/выезд в Азербайджан воздушным транспортом всем гражданам иностранных государств и гражданам других стран, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства», — говорится в сообщении.

Также отменяется требование предъявлять COVID-паспорта не только при въезде в Азербайджан, но и при посещении мест, где проводятся праздничные мероприятия, спортивных объектов, крупных торговых центров, заведений общественного питания, гостиниц, общественного транспорта.

Наличие COVID-паспортов при посещении заведений общепита, гостиниц и торговых центров в Азербайджане стало обязательным с 1 сентября 2021 года. При этом ограничения для местных жителей власти смягчили еще в начале прошлого июня.

В Баку заработало метро, закрытое с октября 2020 года, возобновили работу спортзалы, власти сняли требование носить маски на открытом воздухе.

В середине февраля Таджикистан отменил все ограничения, которые действовали на государственных пограничных переходах из-за пандемии. Решение приняли с учетом нескольких факторов: стабилизации эпидемиологической ситуации, высокого уровня вакцинации, снятия ограничений на проезд пассажиров и провоз товаров воздушным, наземным и водным транспортом.