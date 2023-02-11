Таджикистан отменил коронавирусные ограничения на пограничных переходах

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Таджикистан отменил все ограничения, которые действовали на государственных пограничных переходах из-за пандемии. Соответствующее постановление принял республиканский штаб по предотвращению распространения СOVID, сообщает агентство «Ховар».

Решение приняли с учетом нескольких факторов: стабилизации эпидемиологической ситуации, высокого уровня вакцинации среди населения, снятия ограничений на проезд пассажиров и провоз товаров воздушным, наземным и водным транспортом, а также регулирования электронного оборота документов, подтверждающих состояние здоровья въезжающих.

Коронавирусные ограничения повторно ввели в Таджикистане в августе прошлого года. Всем прибывшим в республику нужно было предъявлять результаты ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.

В Агентстве гражданской авиации пояснили, что ограничения ввели из-за роста числа заболевших коронавирусом в других странах. В Таджикистане случаев COVID не фиксировали с февраля 2022 года.

С начала года коронавирусные ограничения для въезжающих отменяют и другие страны. В частности, Таиланд отказался от требования к туристам по предъявлению сертификата о вакцинации.

Российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 7 февраля предупредила, что в России эпидемия СOVID усиливается. На пятой неделе 2023 года в стране выявили более 60 тыс. случаев заражения коронавирусом — это на 33% больше, чем на предыдущей неделе. Число заболевших растет четыре недели подряд.

8 февраля за сутки в России выявили почти 10,4 тыс. новых случаев COVID-19, сообщал оперштаб. Это рекордное число с конца октября, когда было выявлено более 10,6 тыс. новых случаев. При этом в Роспотребнадзоре считают, что вводить ограничения из-за роста числа заболевших в стране не требуется.