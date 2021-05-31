Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Минфин США подтвердил возобновление санкций против Белоруссии Политика, 01:08 В столице Азербайджана открыли метро после полугода простоя из-за COVID Общество, 01:00 Раненого при стрельбе в Екатеринбурге росгвардейца госпитализировали Общество, 00:55 Как «взять на ручки» своего внутреннего ребенка РБК Стиль и Victory Park, 00:29 Глава МИД Белоруссии оценил решение экипажа Ryanair сесть в Минске Общество, 00:27 Глава «Почты России» — РБК: «Мы себя задешево продавать не будем» Бизнес, 00:08 «Почта России» станет холдингом из более чем 10 компаний Бизнес, 00:01 Делегация США станет самой крупной из иностранных на ПМЭФ-2021 Экономика, 00:00 Определился новый чемпион баскетбольной Евролиги Спорт, 30 мая, 23:57 Власти Египта решили снять ограничения на работу ресторанов и магазинов Общество, 30 мая, 23:50 Когда можно увидеть звездный дождь в этом году РБК и ПСБ, 30 мая, 23:42 СМИ узнали о предложенном клубом НХЛ Капризову контракте на 8 лет Спорт, 30 мая, 23:33 СК сообщил о сильном опьянении стрелявшего с балкона в Екатеринбурге Общество, 30 мая, 23:27 Минск допустил «разные варианты» с делом арестованной подруги Протасевича Политика, 30 мая, 23:16
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Пандемия коронавируса ,  
0 

В столице Азербайджана открыли метро после полугода простоя из-за COVID

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Власти Азербайджана с 31 мая возобновили работу метрополитена Баку, который был закрыт более чем на полгода из-за коронавируса. Такое решение на прошлой неделе принял оперативный штаб при кабинете министров республики, сообщает издание Haqqin.

Метро Баку не принимало пассажиров с октября 2020 года после ужесточения карантинных мер. Это третье ограничение его работы за время пандемии. В нерабочий период инфраструктура метро проверялась в условиях нормальной работы, сообщало издание Trend. В третий раз ограничивается работа метро во время пандемии: прежде оно закрывалось весной и летом 2020 года в общей сложности более чем на три месяца.

WSJ сообщила о болезни ученых из Уханя до первых сообщений о коронавирусе
Общество
Фото:Alex Kraus / Bloomberg

При этом метрополитен вместе с остальным общественным транспортом не будет работать по выходным, заявил глава пресс-службы кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов.

В мае весь общественный транспорт в Азербайджане прекращал работу на неделю с 9 по 16 число. Эти дни были объявлены нерабочими в связи с государственными праздниками. Издание Haqqin отмечало, что азербайджанцы вправе пользоваться только личным транспортом и такси, что вызывало рост числа нелегальных частных перевозчиков.

В Роспотребнадзоре определили признак сосудистых осложнений из-за COVID
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Кроме того, на территории республики больше не требуют ношения масок на открытом воздухе и открываются спортзалы, пишет издание Azertag. Также власти Азербайджана сняли запрет на работу межрегионального общественного транспорта, а с 10 июня будут открыты для посещения мечети и храмы с учетом остающихся ограничений относительно масок, дистанции и количества посетителей.

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

Карантинный режим в Азербайджане был продлен в начале года до конца мая. В начале этого месяца в страну прибыла первая партия российской вакцины «Спутник-V» в количестве в 40 тысяч доз. 10 мая началась массовая вакцинация взрослого населения Азербайджана.

Всего, по данным Оперативного штаба республики, в стране заразились около 333 тысяч человек, из них умерли 4877 человек. Полностью вакцинировались 862 тысячи человек.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Баку Азербайджан коронавирус COVID-19 пандемия
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 мая
Общество
В регионах оценили идею ввести обязательную вакцинацию от коронавируса
Политика
В Роспотребнадзоре назвали число сделанных прививок от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter