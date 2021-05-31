В столице Азербайджана открыли метро после полугода простоя из-за COVID

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Власти Азербайджана с 31 мая возобновили работу метрополитена Баку, который был закрыт более чем на полгода из-за коронавируса. Такое решение на прошлой неделе принял оперативный штаб при кабинете министров республики, сообщает издание Haqqin.

Метро Баку не принимало пассажиров с октября 2020 года после ужесточения карантинных мер. Это третье ограничение его работы за время пандемии. В нерабочий период инфраструктура метро проверялась в условиях нормальной работы, сообщало издание Trend. В третий раз ограничивается работа метро во время пандемии: прежде оно закрывалось весной и летом 2020 года в общей сложности более чем на три месяца.

При этом метрополитен вместе с остальным общественным транспортом не будет работать по выходным, заявил глава пресс-службы кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов.

В мае весь общественный транспорт в Азербайджане прекращал работу на неделю с 9 по 16 число. Эти дни были объявлены нерабочими в связи с государственными праздниками. Издание Haqqin отмечало, что азербайджанцы вправе пользоваться только личным транспортом и такси, что вызывало рост числа нелегальных частных перевозчиков.