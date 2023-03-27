Погранкомитет Белоруссии: на границе с Польшей выстроилась очередь из 1 тыс. грузовиков

На границе Белоруссии и Польши скопилась очередь из тысячи грузовиков

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На белорусско-польской границе перед единственным доступным пунктом пропуска «Кукурыки» («Козловичи») очередь из грузовиков выросла в два раза с 24 марта и составляет сейчас 1 тыс. машин, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

«Основная причина — невыполнение польской стороной двусторонних договоренностей по пропуску грузовиков. Так, за выходные сопредельные контрольные службы оформили всего 61% фур от нормы», — говорится в сообщении.

Об очередях грузовиков также сообщала литовская погранслужба. На границе с Белоруссией в пункте пропуска «Райгардас» очередь достигала около 5 км, в «Мядининкае» — 8,5 км, в «Лаворишкес» — 7,7 км. Время ожидания составляло в среднем от 37 до 70 часов. Пресс-секретарь литовской погранслужбы Гедрюс Мишутис в качестве основной причины многокилометровых очередей назвал ситуацию на польско-белорусской границе.

20 февраля Польша решила ограничить движение грузовиков на пункте пропуска с Белоруссией «Кукурыки» («Козловичи») так, что движение стало разрешено только фурам, зарегистрированным в государствах — членах ЕС или Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). В ЕАСТ входят четыре страны: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

В начале февраля был закрыт погранпереход в Бобровниках, с белорусской стороны — «Берестовица». Переход «Брузги — Кузница» не работает с осени 2021 года из-за миграционного кризиса. Открытым для легковых автомобилей остается пункт пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест»).