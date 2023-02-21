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Польша выразила готовность полностью закрыть границу с Белоруссией

МИД Польши: Варшава готова полностью закрыть границу с Белоруссией в случае необходимости
Если будет угроза безопасности, то Польша полностью закроет границу с Белоруссией, заявил замглавы МИДа Яблоньский. Ранее были закрыты погранпункты «Кукурыки — Козловичи» и «Бобровники — Берестовица»
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша готова полностью закрыть границу с Белоруссией, если будет угроза безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблоньский в эфире Польского радио, передает портал WPN.

«Если будут такие потребности, особенно мотивированные безопасностью, мы, безусловно, будем к этому готовы», — сказал Яблоньский в ответ на вопрос, закроет ли Польша полностью границу с Белоруссией.

При этом он отметил, что принятие этого решения не будет основываться исключительно на политических факторах. Польские власти понимают, что есть компании, которые могут перевозить через границу товары, не подпадающие под действие эмбарго, объяснил Яблоньский.

«Если наш анализ покажет, что существует возрастающая угроза для безопасности, то такие решения могут быть приняты», — добавил замглавы польского МИДа.

В апреле 2022 года Евросоюз в рамках пятого пакета санкций запретил пропускать транспорт из России и Белоруссии. Запрет касается автомобильных грузоперевозок по территории ЕС, в том числе транзитных. Транзит в Калининградскую область сохранился. Исключениями стали фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, включая пшеницу, а также перевозки в гуманитарных целях.

Накануне, 20 февраля, Польша решила ограничить движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией — «Кукурыки — Козловичи». Исключение составят фуры, зарегистрированные в государствах — членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

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9 февраля был закрыт погранпереход в Бобровниках, с белорусской стороны — «Берестовица». Переход «Брузги — Кузница» не работает с осени 2021 года из-за миграционного кризиса. Открытым для легковых автомобилей остается пункт пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест»).

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Польша Белоруссия закрытие границы МИД Польши
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