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В Южной Корее и Японии сообщили запуске КНДР баллистической ракеты

Военные Южной Кореи и Японии сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает Sankei Shimbun.

По предварительным данным японского Минобороны, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана выясняет последствия запуска, пока информации о повреждениях японских кораблей не поступало, сообщает NHK.

Это седьмой запуск КНДР баллистической ракеты с 16 марта. В частности, 17 марта Пхеньян запустил ракету «Хвасон-17» в ответ на военные учения США и Южной Кореи. Запуском руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он заявил, что и дальше «будет информировать США и Южную Корею» о безрассудстве проводимых крупномасштабных военных учений на Корейском полуострове.

Тогда межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17» поднялась на высоту 6054 км, пролетела расстояние более 1 тыс. км за 70 минут и упала в водах Японского моря вне экономической зоны Японии.

США и Южная Корея начали совместные военные учения под названием «Щит свободы» 13 марта, они продлятся до 23 марта. Сеул и Вашингтон отрабатывают сценарии по отражению возможного нападения со стороны Северной Кореи, которые учитывают продолжающиеся запуски баллистических ракет и «ядерные угрозы» со стороны КНДР. Пхеньян расценил учения как «подготовку к агрессивной войне» и пообещал «решительный ответ».

Теги
КНДР Северная Корея баллистическая ракета запуск баллистической ракеты Южная Корея Япония
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