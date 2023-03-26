В Одессе у причала взорвалась морская мина

Возле одного из пляжей в Одессе обнаружили две морские мины, одну уничтожили, другая взорвалась, сообщается в телеграм-канале городского совета.

«Мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования малых плавсредств. Повреждены несколько зданий», — говорится в сообщении. Пострадавших нет. К причалу, где нашли мины, был ограничен доступ.

В конце января власти Одесской области предупреждали местных жителей, что мины могут срываться с якорей и прибиваться к берегу из-за шторма в Черном море.

Издание «Страна.ua» писало, что мины выносило на берег и в январе. Тогда один из снарядов среди камней нашли местные жители. Его взорвали под контролем саперов. Еще одну мину, по данным издания, в декабре вынесло в устье Дуная (впадает в Черное море).

В ходе боевых действий на Украине образовалось самое большое в мире минное поле площадью в 250 тыс. кв. км, говорил в начале января премьер-министр страны Денис Шмыгаль.