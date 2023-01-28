В Одессе предупредили о риске срыва мин с якорей из-за шторма

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В Одесской области из-за шторма с якорей могут сорваться морские мины и прибиться к берегу, сообщил в телеграм-канале представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья», — написал он.

После начала российской спецоперации власти Одесской области неоднократно отчитывались о подрыве вынесенных на берег мин. Их выносило на берег и в январе, пишет Strana.ua. Тогда один из снарядов среди камней нашли местные жители. Его взорвали под контролем саперов. Еще одну мину, по данным портала, в декабре вынесло в устье Дуная (впадает в Черное море).

В ноябре 2022 года «Суспiльне» со ссылкой на данные оперативного командования «Юг» сообщило, что шторм вынес мину на пляж Одессы, позднее Братчук уточнил, что снаряд ликвидировали специалисты.

Внимание на высокую минную опасность в черноморских портах Украины обращало и российское Минобороны. Ведомство упоминало порты Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный.

В ходе боевых действий на Украине образовалось самое большое в мире минное поле площадью в 250 тыс. кв. км, говорил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.