Курорт Баден-Баден столкнулся с оттоком россиян

Большинство состоятельных россиян уже продали свою недвижимость, а из-за санкций в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден было конфисковано несколько самолетов, пишет Schwäbische Zeitung

Фото: Uli Deck / dpa / Global Look Press

Немецкий курорт Баден-Баден, который на протяжении более 200 лет был популярен у россиян, столкнулся с оттоком туристов из-за военных действий на Украине и санкций против России, пишет газета Schwäbische Zeitung. В городе

пустеют рестораны, отели и бутики.

«Все в прошлом. Русские больше не приедут», — говорит заместитель председателя Немецко-российского культурного общества Баден-Бадена Валентина Юшина.

По данным издания, большинство состоятельных россиян уже продали свою недвижимость в городе, а из-за санкций в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден было конфисковано несколько самолетов. Кроме того, российский дирижер Валерий Гергиев был вынужден уйти из местного концертного зала.

В администрации города отметили, что из-за боевых действий на Украине «не могут и не хотят вести себя нейтрально». Курорт перестал быть побратимом с Ялтой и Сочи.

В Баден-Бадене бывали писатели Иван Тургенев, Федор Достоевский, Лев Толстой. Там до сих пор живут около 2 тыс. россиян и приблизительно столько же украинцев. Сейчас туда перебираются и украинские беженцы — больше, чем в любой другой город на юго-западе страны.

Из-за оттока российских туристов оказался под угрозой закрытия и чешский курорт Карловы Вары. По словам управляющего муниципальным информационным центром Йозефа Длохоша, в 2019 году россияне провели в отелях курорта 300 тыс. ночей за первые три квартала, а в прошлом году — всего 10 тыс. «Мы, конечно, не поддерживаем Россию. Но спа-индустрия сейчас не может выжить без россиян», — отмечал он. Одни санатории вынуждены закрыться. В частности, пятизвездочный спа-отель Quisisana Palace, расположенный в центре курорта; им владела супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина через чешскую компанию Exklusive-apartments. Другие переделываются, чтобы привлечь туристов из западных стран.