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Курорт Карловы Вары оказался под угрозой закрытия из-за оттока россиян

В Чехии заявили об угрозе закрытия курорта Карловы Вары из-за оттока туристов из России

Чешский курорт Карловы Вары оказался под угрозой закрытия из-за оттока туристов из России, сообщило онлайн-издание Aktuálně.

«Если мы не найдем новую клиентуру, спа-индустрия как таковая умрет. Были отели, которые на 100% зависели от клиентов, приезжающих к ним на лечение», — заявила мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер-Ферклова. До того, как пойти в политику, она на протяжении 12 лет руководила отелем, отмечает издание.

Как сказал изданию управляющий муниципальным информационным центром Йозеф Длохош, в период перед Рождеством в 2019 году россияне провели в отелях Карловых Вар в общей сложности 300 тыс. ночей за первые три квартала, а в 2022 — всего 10 тыс. за тот же период. «Мы, конечно, не поддерживаем Россию. Но спа-индустрия сейчас не может выжить без россиян», — заявил Длохош.

В статье отмечается, что санаториев, предлагающих комплексное лечение, все меньше — одни пришлось закрыть, другие — преобразовать в оздоровительные центры, чтобы привлечь туристов из западных стран. При этом пятизвездочный спа-отель Quisisana Palace, расположенный в центре курорта, закрыт — им владела супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина через чешскую компанию Exklusive-apartments.

Закрыт и дом Феликса Завойского — одно из самых красивых зданий в стиле модерн в Карловых Варах, добавило Aktuálně. Более десяти лет он был резиденцией богатой российской семьи и их друзей, однако после начала военной операции достопримечательность стала «домом с привидениями». Та же участь коснулась магазинов предметов роскоши, рассчитанных на состоятельных россиян.

Карловы Вары — курортный город на западе Чехии. Он пользуется популярностью за счет своих термальных источников, куда туристы приезжают на лечение.

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство может отменить решения о передаче земель в российское пользование — постановления 1970-х годов позволяют это. «Это один из частных результатов работы над пересмотром отношений с Российской Федерацией», — добавил Липавский.

После начала военной операции Чехия поддержала украинскую сторону в конфликте и ввела против России санкции. В марте премьер-министр республики Петр Фиала говорил, что Чехия заморозила имущество попавших под санкции российских бизнесменов на «сотни миллионов крон». Власти России осудили эти действия.

Теги
курорт Чехия закрытие российские туристы
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