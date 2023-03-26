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Кадыров посетил расположение полка «Север»

Кадыров посетил расположение полка «Север» и представил нового командира Исмаилова

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил расположение полка «Север» и представил личному составу командира этого подразделения — боевого офицера Ибрагима Исмаилова. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Побывал в расположении одного из самых боеспособных подразделений в системе ВНГ (войск национальной гвардии — РБК) — 141-го специального моторизованного полка («Север») отдельной бригады оперативного назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — сообщил Кадыров.

В своем выступлении он заявил, что перед чеченскими воинами «стоят задачи по защите интересов родины на территории Донбасса и Украины». Кадыров отметил, что чеченская армия обязана обезопасить свой дом — «великую Россию от посягательств нацистов и бандитов из блока НАТО».

Он также поздравил Исмаилова с новым назначением и выразил уверенность, что он «не только продолжит, но и приумножит достигнутые ранее результаты».

13 марта Кадыров на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что чеченские бойцы выполняют все приказы главнокомандующего на Украине и готовы нести службу «до победного конца». На это лидер государства ответил: «Я не сомневаюсь».

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Рамзан Кадыров Чечня Чеченские военные

Рамзан Кадыров

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