Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил расположение полка «Север» и представил личному составу командира этого подразделения — боевого офицера Ибрагима Исмаилова. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Побывал в расположении одного из самых боеспособных подразделений в системе ВНГ (войск национальной гвардии — РБК) — 141-го специального моторизованного полка («Север») отдельной бригады оперативного назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — сообщил Кадыров.

В своем выступлении он заявил, что перед чеченскими воинами «стоят задачи по защите интересов родины на территории Донбасса и Украины». Кадыров отметил, что чеченская армия обязана обезопасить свой дом — «великую Россию от посягательств нацистов и бандитов из блока НАТО».

Он также поздравил Исмаилова с новым назначением и выразил уверенность, что он «не только продолжит, но и приумножит достигнутые ранее результаты».

13 марта Кадыров на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что чеченские бойцы выполняют все приказы главнокомандующего на Украине и готовы нести службу «до победного конца». На это лидер государства ответил: «Я не сомневаюсь».