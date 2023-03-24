Кадыров получил медаль «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики»

Уполномоченный по правам человека Чеченской Республики наградил главу региона Рамзана Кадырова медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение.

Как сказано в документе, Кадыров получил медаль «за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан, мужество и принципиальность в вопросах обеспечения национальных интересов чеченского народа, приверженность традиционным ценностям и верность долгу».

Такой же медалью награжден президент Регионального общественного фонда Аймани Кадырова и первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров (посмертно).

В феврале Рамзан Кадыров получил звание Героя Республики Чечня, это звание было учреждено в ноябре прошлого года. Кадыров стал первым, кому оно было присвоено. Медаль вручили на торжественном мероприятии в честь Дня защитника Отечества.