ESA сообщило о приближении к земле «рождественского» астероида

В ESA обнаружили, что к Земле приблизится астероид 2015 RN35

Европейские ученые обнаружили, что к Земле приблизится астероид 2015 RN35. Об этом говорится на сайте Европейского космического агентства (ESA).

«Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители», — говорится в сообщении.

Размер астероида в диаметре составляет 140 метров. Отмечается, что астероид пролетит на близком расстоянии к Луне. Небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние в 680 000 километров.

Астероид пролетит мимо Земли 15-17 декабря. Как пишут в агентстве, его можно будет заметить с телескопов диаметром более 30 см.

В начале октября сотрудники Института прикладной математики им. М.В. Келдыша (ИПМ) РАН обнаружили новый астероид 2022 SE37. Как уточнили в ИПМ, диаметр астероида составляет более полукилометра (высота Останкинской башни составляет 540 м), он обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года. Отмечается, что опасности столкновения с Землей нет.