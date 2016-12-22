Роскосмос назвал дату начала работы модуля «ЭкзоМарс»

Орбитальный модуль Trace Gas Orbite (TGO) российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016» начнет работать на орбите Марса весной 2018 года. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Как отмечается в сообщении, в задачи модуля входит исследование атмосферы и климата Марса. На TGO установлена, в том числе российская аппаратура, а именно спектрометрический комплекс ACS (Atmospheric Chemistry Suite) и нейтронный детектор FREND (Fine Resolution Epithermal Neutron Detector).



Задача ACS — поиск в атмосфере Марса метана, который является одним из главных парниковых газов и маркером биологической активности, и других малых газовых составляющих. Комплекс будет работать в двух режимах, говорится в сообщении Роскосмоса. В первом, он будет измерять газы, которых в атмосфере Марса очень мало. Данные исследования TGO будет проводить во время солнечных затмений.

Во втором режиме модуль будет отслеживать состояние атмосферы непосредственно под аппаратом. «Первый метод позволяет сказать, как разные вещества в атмосфере распределены по высоте, но второй метод может охватить большую площадь», — говорится в сообщении Роскосома.

Нейтронный спектрометр FREND с блоком дозиметрии «Люлин-МО» будет заниматься наблюдением за потоками нейтронов от поверхности Марса, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии в подповерхностном слое планеты воды. Также аппарат сможет измерить радиационный фон на орбите планеты, в том числе во время солнечных вспышек. Как отметили в Роскосмосе, данные исследования помогут в организации будущих пилотируемых экспедиций.

Проект «ЭкзоМарс» — это совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства (ЕКА). Он состоит из двух этапов. На первом этапе были запущены в 2016 году два космических аппарата, а именно орбитальный Trace Gas Orbiter (TGO) для наблюдений атмосферы и поверхности планеты и посадочный модуль Schiaparelli, в задачи которого входила отработка технологий посадки. На втором этапе, который планируется реализовать в 2020 году, к Марсу будет запущена российская посадочная платформа с европейским автоматическим марсоходом на борту. После посадки марсохода она будет работать в качестве автономной научной станции.

Орбитальный модуль TGO на данный момент остается в атмосфере Марса. Посадочный модуль Schiaparelli разбился во время посади на Красную планету. По данным Европейского космического агентства, причиной крушения стала ошибка в инерциальном измерительном блоке, система которого неправильно рассчитала высоту аппарата. В ЕКА отметили, что этот параметр оказался отрицательным и ниже уровня поверхности Марса, из-за чего программное обеспечение модуля раньше времени раскрыло парашют, включило тормозные двигатели и активировало систему посадки.