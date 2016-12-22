Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,54 56,92 EUR Нал. 68,71 67,74 USD Бирж. 57,00 +0,01 EUR Бирж. 67,98 -0,69 USD ЦБ. 57,05 -0,55 EUR ЦБ. 68,21 -0,66 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 14100,01 -331,96 MOEX 2225,39 +0,81% RTS 1229,15 +0,76% Brent 69,16 +0,00% DJIA 25385,80 +0,41% Nasdaq 7163,58 +0,09% FTSE 7731,02 +0,45%
Роскосмос назвал дату начала работы модуля «ЭкзоМарс»
Лента новостей
Кремль предложил завлекать на выборы с помощью селфи и семейных игр 08:00, Политика В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,4 07:52, Общество Медведев утвердил список продукции для утилизации 07:28, Политика Россияне назвали главных врагов страны 07:00, Политика Землетрясение около Гондураса вызвало угрозу цунами для Виргинских остров 06:58, Общество Главврача красноярского перинатального центра заподозрили в коррупции 06:32, Общество Адвокат Трампа подал в суд на Buzzfeed за публикацию «российского досье» 06:09, Политика В России назвали неприемлемыми попытки США оказать влияние на выборы 05:53, Политика В Госдепе не исключили диалога представителей США и КНДР на Олимпиаде 05:26, Общество В приморском зоопарке леопард напал на ребенка 04:37, Общество Минобороны установило источник атаки дронов на базу Хмеймим 04:20, Политика СМИ сообщили о планах США сдержать Россию новой ядерной боеголовкой 04:09, Общество Сторонник Навального оспорил в КС наказание за участие в акции протеста 04:01, Политика В Калифорнии жертвами оползней стали 13 человек 03:33, Общество В Москве при пожаре в технопарке пострадал один человек 03:08, Общество В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали пятеро подростков 02:41, Общество Трамп прокомментировал возможное участие Опры Уинфри в выборах президента 02:10, Политика Акции Kodak выросли на 92% после создания компанией криптовалюты 01:57, Бизнес Роскосмос назвал дату начала работы модуля «ЭкзоМарс» 01:46, Технологии и медиа Абрамович перевел на себя 8% принадлежащих Primerod акций HGM 01:15, Бизнес Эксперты назвали проблемы Украины и КНДР главными вызовами для Москвы 00:45, Политика Вызвавший ярость Трампа стратег покинул Breitbart News 00:36, Политика SpaceX сняла с себя ответственность за потерянный секретный спутник 00:28, Технологии и медиа Насильнику Дианы Шурыгиной предсказали досрочный выход из колонии 09 янв, 23:56, Общество Нефть WTI впервые с декабря 2014 года превысила $63 09 янв, 23:44, Экономика Госэкспертиза одобрила создание первой в России плавучей АЭС 09 янв, 23:23, Бизнес СМИ опубликовали фото взорвавшейся в «Перекрестке» в Петербурге бомбы 09 янв, 22:45, Общество «Истинно русский артист»: умер бас Александр Ведерников. Фотогалерея 09 янв, 22:37, Фотогалерея 
Роскосмос назвал дату начала работы модуля «ЭкзоМарс»
Технологии и медиа, 01:46
0
Роскосмос назвал дату начала работы модуля «ЭкзоМарс»

Орбитальный модуль Trace Gas Orbite (TGO) российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016» начнет работать на орбите Марса весной 2018 года. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Как отмечается в сообщении, в задачи модуля входит исследование атмосферы и климата Марса. На TGO установлена, в том числе российская аппаратура, а именно спектрометрический комплекс ACS (Atmospheric Chemistry Suite) и нейтронный детектор FREND (Fine Resolution Epithermal Neutron Detector).

Задача ACS — поиск в атмосфере Марса метана, который является одним из главных парниковых газов и маркером биологической активности, и других малых газовых составляющих. Комплекс будет работать в двух режимах, говорится в сообщении Роскосмоса. В первом, он будет измерять газы, которых в атмосфере Марса очень мало. Данные исследования TGO будет проводить во время солнечных затмений.

Во втором режиме модуль будет отслеживать состояние атмосферы непосредственно под аппаратом. «Первый метод позволяет сказать, как разные вещества в атмосфере распределены по высоте, но второй метод может охватить большую площадь», — говорится в сообщении Роскосома.

Нейтронный спектрометр FREND с блоком дозиметрии «Люлин-МО» будет заниматься наблюдением за потоками нейтронов от поверхности Марса, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии в подповерхностном слое планеты воды. Также аппарат сможет измерить радиационный фон на орбите планеты, в том числе во время солнечных вспышек. Как отметили в Роскосмосе, данные исследования помогут в организации будущих пилотируемых экспедиций.

Проект «ЭкзоМарс» — это совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства (ЕКА). Он состоит из двух этапов. На первом этапе были запущены в 2016 году два космических аппарата, а именно орбитальный Trace Gas Orbiter (TGO) для наблюдений атмосферы и поверхности планеты и посадочный модуль Schiaparelli, в задачи которого входила отработка технологий посадки. На втором этапе, который планируется реализовать в 2020 году, к Марсу будет запущена российская посадочная платформа с европейским автоматическим марсоходом на борту. После посадки марсохода она будет работать в качестве автономной научной станции.

Орбитальный модуль TGO на данный момент остается в атмосфере Марса. Посадочный модуль Schiaparelli разбился во время посади на Красную планету. По данным Европейского космического агентства, причиной крушения стала ошибка в инерциальном измерительном блоке, система которого неправильно рассчитала высоту аппарата. В ЕКА отметили, что этот параметр оказался отрицательным и ниже уровня поверхности Марса, из-за чего программное обеспечение модуля раньше времени раскрыло парашют, включило тормозные двигатели и активировало систему посадки.

Теги: Роскосмос , Марс , «ЭкзоМарс»
Главное
Кремль предложил завлекать на выборы с помощью селфи и семейных игр Политика
Материалы по теме
Модули «ЭкзоМарс» успешно разделились на подлете к Марсу Технологии и медиа
Роскосмос и ЕКА весной подпишут соглашение по проекту "ЭкзоМарс" Общество
Илон Маск показал приготовленную к полету на Марс машину Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.