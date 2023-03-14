ЦНИИмаш сообщил о пяти случаях предотвращения столкновений объектов с МКС

ЦНИИмаш заявил о 16 тыс. случаях сближения опасных объектов с МКС и спутниками в 2022 году

Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП) в 2022 году пять раз помогла избежать столкновения космического мусора с Международной космической станцией (МКС). Об этом ТАСС сообщил советник генерального директора Центрального НИИ машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт «Роскосмоса») Максим Пеньков.

Маневры по предотвращению столкновений выполняли специалисты на основании информации, полученной от системы, пояснил он. Это «предотвратило потерю уникального космического комплекса стоимостью более $200 млрд, а также обеспечило сохранение жизни и здоровья экипажа станции», сказал Пеньков.

Всего за прошедший год система выявила более 16 тыс. сближений опасных объектов с МКС и российскими космическими аппаратами, добавил собеседник агентства.

Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве работает с 2016 года. Она отслеживает траекторию движения практически всех объектов более 10 см на орбите. Система автоматически выявляет космический мусор и работающие космические аппараты, а также определяет их параметры движения с помощью 36 телескопов различного диаметра. Ежедневно система оповещает о трех-десяти сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.

В 2022 году гендиректор ЦНИИмаш Сергей Коблов рассказал о проекте по созданию новой системы контроля за пространством вокруг Земли. Она получила название «Млечный путь». Отличие новой системы от старой будет заключаться в увеличении количества наземных станций и космических аппаратов, говорил он. «Млечный путь» будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. Разработку системы «Роскосмос» планировал завершить в 2035 году.