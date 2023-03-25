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В Ростовской области загорелся склад на 1,2 тыс. кв. м

МЧС: в Ростовской области загорелся склад с целлюлозой на 1,2 тыс. кв. м
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В городе Аксай Ростовской области загорелся склад с целлюлозой, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Пожар произошел в одноэтажном металлическом здании, расположенном на Новочеркасском шоссе. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности.

Для тушения привлекли 40 человек и 13 единиц техники.

Накануне, 24 марта, в городе Арамиль Свердловской области произошел пожар в научно-производственном цехе холдинга ВМП (производит лакокрасочные материалы). Площадь возгорания достигла 4 тыс. кв. м.

В МЧС заявляли, что тушение осложнялось угрозой распространения огня на склад с легковоспламеняющейся жидкостью. До приезда пожарных из здания эвакуировали 110 человек.

Теги
Ростовская область МЧС склад Пожар
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