В Самаре загорелся доходный дом Челышева XIX века

Доходный дом Челышева был построен в 1899 году, площадь пожара превысила 1300 кв. м. Для его тушения привлекли больше 120 человек

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В Самаре загорелся дом по адресу: Красноармейская улица, 60, сообщает региональное ГУ МЧС. По данным 2ГИС, по этому адресу находится доходный дом купца Дмитрия Челышева — отца Михаила Челышева, городского головы Самары в начале XX века. Этот дом — одно из старейших зданий в городе, его построили в 1899 году.

Пожар затронул третий этаж и кровлю. Погибших и пострадавших нет, эвакуированы 60 человек. Площадь пожара превысила 1300 кв. м. Пожар тушат 125 человек и 42 единицы техники.

В достопримечательности живут люди, преимущественно в коммунальных квартирах, в трехэтажном доме шесть подъездов. Как сказала местная жительница порталу 63.ru, вопрос о расселении дома стоит давно.

15 января на продовольственном рынке в городе Кинеле в Самарской области произошел пожар, в тушении были задействованы два пожарных поезда. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м, один человек погиб.