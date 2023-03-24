МЧС: открытый огонь в научно-производственном комплексе в Свердловской области потушили

Пожар в научно-производственном комплексе под Екатеринбургом потушили

Фото: МЧС России

Открытое горение в научно-производственном комплексе на улице Клубная в городе Арамиль Свердловской области ликвидировано, сообщили в региональном МЧС.

«Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — говорится в сообщении. Сотрудники МЧС устанавливают причину происшествия.

Пожар в научно-производственном цехе холдинга ВМП (производит лакокрасочные материалы) на площади 3 тыс. кв. м произошел утром. Позже площадь пожара достигла 4 тыс. кв. м.

В ведомстве уточняли, что тушение пожара осложнялось угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью. До приезда пожарных из здания эвакуировали 110 человек. Издание E1.ru писало, что местные жители слышали взрывы.