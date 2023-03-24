Под Екатеринбургом загорелось предприятие на 3 тыс. квадратов

В Арамиле под Екатеринбургом загорелся цех завода на площади 3 тыс. кв. м

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В городе Арамиль под Екатеринбургом загорелся научно-производственный комплекс, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

«Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью», — сообщили в министерстве. По его данным, до приезда пожарных из здания эвакуировались 110 человек.

Как уточняет E1.ru, местные жители сообщают о взрывах. Сначала издание сообщило, что горит завод пластмасс, но там уточнили, что загорелся соседний цех холдинга ВМП, который производит лакокрасочные материалы.

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