Взрывы произошли в Краматорске, Славянске и Константиновке

Взрывы прозвучали в подконтрольных Украине Краматорске, Славянске и Константиновке, сообщает телеграм-канал издания «Страна.ua».

О взрывах также пишет канал «Карта воздушных тревог». В подконтрольной Киеву части Донецкой области была объявлена воздушная тревога, на данный момент ее отменили.

На этой неделе на Украине сообщали о работе ПВО и взрывах в Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях после обхявленяи воздушной тревоги.

Минобороны России в начале марта отчиталось о нанесении «массированного удара возмездия», в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», в ответ на атаку в Брянской области двух групп украинских диверсантов. Тогда под удары попали Киевская, Кировоградская, Днепровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская и Винницкая области. Власти ряда регионов сообщали об обстрелах объектов инфраструктуры и отключении электроэнергии.