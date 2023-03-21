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В Одессе произошли взрывы

Районная администрация Одессы сообщила о работе ПВО и взрывах в городе
Юрий Крук
Юрий Крук (Фото: official.yuriykruk / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Одессе произошли взрывы, работали системы противовоздушной обороны. Об этом в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) сообщил начальник одесской районной администрации Юрий Крук.

Частично поврежден жилой дом, есть пострадавшие. По предварительной информации, жертвы отсутствуют.

Как сообщил портал «Страна.ua», взрывы также слышны в городе Берислав Херсонской области.

В Одессе произошли взрывы
В Одессе произошли взрывы

После теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года Минобороны России заявляло о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по украинским объектам военного управления и энергетической системы.

Теги
взрывы ПВО Одесса Украина
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