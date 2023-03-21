Районная администрация Одессы сообщила о работе ПВО и взрывах в городе

Юрий Крук (Фото: official.yuriykruk / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Одессе произошли взрывы, работали системы противовоздушной обороны. Об этом в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) сообщил начальник одесской районной администрации Юрий Крук.

Частично поврежден жилой дом, есть пострадавшие. По предварительной информации, жертвы отсутствуют.

Как сообщил портал «Страна.ua», взрывы также слышны в городе Берислав Херсонской области.

После теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года Минобороны России заявляло о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по украинским объектам военного управления и энергетической системы.