Сроки проведения ВЭФ вновь перенесли

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 16:09
«ЮниКредит» увеличил чистую прибыль в четыре раза Финансы, 23:23
Директор МХАТ объяснил появление проблем с билетами по «Пушкинской карте» Общество, 23:14
Пушилин заявил, что Запад подталкивает Украину к контрнаступлению Политика, 23:07
Минздрав опроверг данные о 81% внезапных смертей у мужчин в России Общество, 22:34
Сроки проведения ВЭФ вновь перенесли Экономика, 22:15
Контейнеры с грузами для России застряли в порту Антверпена на год Политика, 22:06
Овечкин поблагодарил «Вашингтон» за церемонию в честь его 802-й шайбы Спорт, 22:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Посол исключил отказ Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном Политика, 21:59
«Ак Барс» проиграл «Адмиралу» в пятом матче серии плей-офф КХЛ Спорт, 21:45
Россиянка обыграла пятую ракетку мира на престижном турнире WTA в Майами Спорт, 21:27
В Думе заявили о прекращении продаж украинских товаров на маркетплейсах Бизнес, 21:26
Четыре страны Европы решили создать флот из 250 истребителей Политика, 21:25
Пушилин заявил об одном участке Марьинки до полного контроля над городом Политика, 21:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:09
ВЭФ ,  
0 

Сроки проведения ВЭФ вновь перенесли

Вице-премьер Трутнев: ВЭФ в этом году пройдет с 10 по 13 сентября
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сроки проведения Восточного экономического форума вновь перенесли: теперь он запланирован на 10–13 сентября, заявил вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке и председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев. Об этом сообщил организатор мероприятия, «Росконгресс».

«Новые даты утверждены с учетом графиков проведения международных мероприятий. <...> Мы и в этом году готовы встретить участников на самом высоком уровне, чтобы обсудить перспективы для сотрудничества, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логических коридоров, инфраструктуры и расширение туристического сотрудничества», — приводятся в сообщении слова Трутнева.

В октябре 2022 года форум запланировали на 5–8 сентября текущего года, однако в начале марта даты проведения ВЭФ сдвинули на неделю: он был назначен на 12–15 сентября. Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков пояснил, что изменения связаны с графиком международных мероприятий. «Мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня», — рассказал он.

ВЭФ проходит ежегодно с 2015 года во Владивостоке. В прошлом году форум проходил с 5 по 8 сентября на тему «На пути к многополярному миру». В пленарном заседании 7 сентября принял участие президент Владимир Путин, участниками форума стали председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу и премьер-министры Армении, Монголии и Мьянмы Никол Пашинян, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и Мин Аун Хлайн.

По словам Трутнева, в рамках форума было заключено более 260 соглашений на сумму более 3,2 трлн руб. В нем приняли участие рекордное количество человек — более 7 тыс. гостей.

Теги
ВЭФ Восточный экономический форум Юрий Трутнев
Материалы по теме
Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ. Видео
Политика
«Пусть одумаются» и «волчий хвост»: главное из выступления Путина на ВЭФ
Политика
Трутнев сообщил о заключенных на ВЭФ соглашениях на ₽3,2 трлн
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter