Сроки проведения ВЭФ вновь перенесли

Вице-премьер Трутнев: ВЭФ в этом году пройдет с 10 по 13 сентября

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сроки проведения Восточного экономического форума вновь перенесли: теперь он запланирован на 10–13 сентября, заявил вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке и председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев. Об этом сообщил организатор мероприятия, «Росконгресс».

«Новые даты утверждены с учетом графиков проведения международных мероприятий. <...> Мы и в этом году готовы встретить участников на самом высоком уровне, чтобы обсудить перспективы для сотрудничества, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логических коридоров, инфраструктуры и расширение туристического сотрудничества», — приводятся в сообщении слова Трутнева.

В октябре 2022 года форум запланировали на 5–8 сентября текущего года, однако в начале марта даты проведения ВЭФ сдвинули на неделю: он был назначен на 12–15 сентября. Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков пояснил, что изменения связаны с графиком международных мероприятий. «Мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня», — рассказал он.

ВЭФ проходит ежегодно с 2015 года во Владивостоке. В прошлом году форум проходил с 5 по 8 сентября на тему «На пути к многополярному миру». В пленарном заседании 7 сентября принял участие президент Владимир Путин, участниками форума стали председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу и премьер-министры Армении, Монголии и Мьянмы Никол Пашинян, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и Мин Аун Хлайн.

По словам Трутнева, в рамках форума было заключено более 260 соглашений на сумму более 3,2 трлн руб. В нем приняли участие рекордное количество человек — более 7 тыс. гостей.