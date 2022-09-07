Трутнев сообщил о заключенных на ВЭФ соглашениях на ₽3,2 трлн

В форуме приняли участие более 7 тыс. гостей, участники подписали более 260 соглашений. На ВЭФ-2021 было подписано 380 соглашений на 3,6 трлн руб.

Юрий Трутнев (Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС)

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022) было заключено более 260 соглашений на сумму более 3,2 трлн руб, сообщил вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Это первый постковидный форум, в котором приняли участие более 7 тыс. гостей, подписаны соглашения на общую сумму 3 трлн 255 млрд руб. Это тоже рекорд», — сказал он (цитата по ТАСС).

В прошлом году на ВЭФ присутствовали более 4 тыс. участников и представителей СМИ. На форуме было подписано 380 соглашений на сумму 3,6 трлн руб.

По словам Трутнева, экономическое значение Дальнего Востока в последнее время выросло. Новые возможности «связаны с большей интенсивностью работы с дружественными странами», особенно в сфере развития технологий, отметил вице-премьер.

ВЭФ проходит ежегодно с 2015 года во Владивостоке. В рамках форума проходят панельные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги, выставки.

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ВЭФ-2022 проходит с 5 по 8 сентября. Его организатор — Фонд Росконгресс, основная тема — «На пути к многополярному миру». «Именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются мощные политические и экономические центры, выступающие в качестве движущей силы этого необратимого процесса», — подчеркнул президент Владимир Путин в приветствии участникам форума.