Трутнев сообщил о заключенных на ВЭФ соглашениях на ₽3,2 трлн
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022) было заключено более 260 соглашений на сумму более 3,2 трлн руб, сообщил вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«Это первый постковидный форум, в котором приняли участие более 7 тыс. гостей, подписаны соглашения на общую сумму 3 трлн 255 млрд руб. Это тоже рекорд», — сказал он (цитата по ТАСС).
В прошлом году на ВЭФ присутствовали более 4 тыс. участников и представителей СМИ. На форуме было подписано 380 соглашений на сумму 3,6 трлн руб.
По словам Трутнева, экономическое значение Дальнего Востока в последнее время выросло. Новые возможности «связаны с большей интенсивностью работы с дружественными странами», особенно в сфере развития технологий, отметил вице-премьер.
ВЭФ проходит ежегодно с 2015 года во Владивостоке. В рамках форума проходят панельные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги, выставки.
ВЭФ-2022 проходит с 5 по 8 сентября. Его организатор — Фонд Росконгресс, основная тема — «На пути к многополярному миру». «Именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются мощные политические и экономические центры, выступающие в качестве движущей силы этого необратимого процесса», — подчеркнул президент Владимир Путин в приветствии участникам форума.