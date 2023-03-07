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ВЭФ ,  
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Восточный экономический форум в 2023 году сдвинули на неделю

Росконгресс: Восточный экономический форум в 2023 году пройдет с 12 по 15 сентября
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Восточный экономический форум (ВЭФ) в этом году пройдет с 12 по 15 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сообщает организатор мероприятий — Фонд Росконгресс. Дату проведения мероприятия сдвинули на неделю: в октябре 2022 года его запланировали на 5–8 сентября 2023 года.

«Решение об уточнении дат Восточного экономического форума связано с графиком международных мероприятий. Мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня», — отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. Он отметил, что восточное направление становится основным в укреплении экономики и усилении экспортного потенциала.

ВЭФ проходит ежегодно с 2015 года во Владивостоке. В 2022 году форум проходил с 5 по 8 сентября на тему «На пути к многополярному миру». В пленарном заседании 7 сентября принял участие президент Владимир Путин, участниками форума стали председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу и премьер-министры Армении, Монголии и Мьянмы Никол Пашинян, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и Мин Аун Хлайн.

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев говорил, что в рамках форума было заключено более 260 соглашений на сумму более 3,2 трлн руб. В нем приняли участие рекордное количество человек — более 7 тыс. гостей.

Теги
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