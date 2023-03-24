Президент заявила, что в Грузии не поймут отказа в статусе кандидата в ЕС

Анналена Бербок и Саломе Зурабишвили (Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press)

Народ Грузии не поймет еще одного отказа в предоставлении стране статуса кандидата в ЕС, заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили после встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

«Я благодарю Анналену Бербок за приезд в Грузию и за постоянную поддержку ФРГ независимости Грузии и ее непоколебимого европейского пути. Грузия продолжает работать над получением статуса кандидата в ЕС. Грузинский народ не сможет понять очередного отказа и разочарования. Грузия рассчитывает на Германию», — написала Зурабишвили в Twitter.

Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз по укороченной программе в начале марта прошлого года вслед за Украиной. В тот же день заявку отправила Молдавия. Кишинев и Киев летом 2022-го получили статус кандидатов в ЕС, а Тбилиси была предложена «европейская перспектива». Еврокомиссия отложила оценку проведенных в стране реформ, необходимых для получения статуса кандидата в члены ЕС, до 2023 года.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили говорил, что страна заслуживает статус больше Украины и Молдавии. По его словам, Тбилиси «на десять голов» опережает два эти государства по всем направлениям и даже «опережает некоторые страны ЕС» по ряду направлений. Гарибашвили заявил, что Грузия «заслужила» статус кандидата 30-летней «борьбой за демократию» и реформами.

В 2009 году Грузия присоединилась к программе ЕС «Восточное партнерство», которая предназначена для углубления регионального сотрудничества с республиками бывшего СССР. В 2014 году власти страны вместе с Украиной и Молдавией подписали соглашение об ассоциации с ЕС, оно вступило в силу в 2016 году. С 2017 года грузинские граждане могут посещать государства Шенгенской зоны без предварительного оформления визы. У Грузии есть представители в Европейском полицейском агентстве и Едином агентстве юстиции ЕС.