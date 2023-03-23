Лавров заявил, что не ждет прозрачности от расследований Западом взрывов на Nord Stream

Лавров рассказал об ожиданиях от расследования взрывов на Nord Stream

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что не ожидает прозрачности ведущихся западными государствами расследований о взрывах на газопроводах «Северный поток».

«Не ожидаю ни транспарентности этих расследований, ни ознакомления широкой общественности с их результатами. Скорее всего, дело закончится чем-то вроде «хайли лайкли» (с англ. «очень похоже». — РБК)», — сказал министр на пресс-конференции после переговоров со своим коллегой из Бурунди Альбертом Шингиро.

Лавров отметил, что многочисленные запросы Москвы к Дании, Германии и Швеции о сотрудничестве при расследовании взрывов остались без реакции. «Я думаю, что эти страны устроила бы развязка, которую мы по-русски называем «концы в воду», — считает министр.

Взрывы на двух нитках «Северного потока» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях газопровода. Президент России Владимир Путин возложил ответственность на «англосаксов», которым диверсии были выгодны. США и Великобритания свою причастность к произошедшему отрицают.

В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал в созданном за пару часов до этого блоге собственное расследование о диверсии. В нем со ссылкой на анонимный источник он заявил, что взрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии. Лавров заявил, что на Западе восприняли статью Херша «с нелегким испугом».

Расследованием инцидента занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошел инцидент. Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что они не информируют Москву о ходе расследования.