Марочко сообщил об активной работе авиации Киева на купянском направлении

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Армия Украины активно применяет авиацию на купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале.

«Наблюдательными постами нашей противовоздушной обороны за последнее время на купянском направлении отмечаются увеличение численности пролетов и приближение к позициям самолетов противника», — заявил Марочко, отметив, что эта информация получена им «из собственных источников».

Он добавил, что по характеристикам целей авиацией используются самолеты Су-24, Су-27 и МиГ-29 советской разработки.

Купянск находится в восточной части Харьковской области. Это административный центр Купянского района и один из крупнейших населенных пунктов региона. Россия утратила контроль над Купянском в сентябре 2022 года, когда Минобороны объявило о решении перегруппировать войска в районе городов Балаклея и Изюм, чтобы нарастить усилия на донецком направлении для выполнения «заявленных целей специальной военной операции».

15 марта начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС России Сергей Зыбинский сообщил, что на купянском направлении штурмовые группы Российской армии взяли под контроль часть промзоны и уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинцев.