Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи

Виды Сочи (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4 и интенсивностью 2–3 балла на глубине 10 км. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Последствий нет, все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

8 марта у берегов Камчатки произошли четыре землетрясения, три из которых были зафиксированы в течение трех часов. Первый подземный толчок был магнитудой 4,4, второй — 6,1, затем отмечались землетрясения магнитудой 3,8 и 4,1. Они ощущались в районе Северо-Курильска на юге Камчатки.

20 марта два землетрясения зафиксировали в Магаданской области. Эпицентр первого подземного толчка магнитудой 6,0 находился на территории Омсукчанского района, очаг залегал на глубине 261 км, второго магнитудой 5,6 — на северо-востоке от Магадана на глубине 10 км.