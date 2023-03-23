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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Таджикистане

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Таджикистана

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Таджикистане, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки ощущались около 23:07 мск 22 марта. Эпицентр располагался в 96 км к юго-востоку от Худжанда на глубине 10 км.

Землетрясение ощущалось и в Узбекистане. Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщил в телеграм-канале, что эпицентр землетрясения находился в Горно-Матчиинском районе Согдийской области Таджикистана.

Магнитуда землетрясения, по оценке ведомства, составила 6. Глубина очага — 15 км. Эпицентр находился в 217 км к юго-востоку от Ташкента, в самом городе магнитуда составила 5 пунктов.

Землетрясение также затронуло и другие регионы страны, в том числе 5 баллов, В Сырдарьинской, Ферганской, Джизакской областях магнитуда была такой же, как и в Ташкенте. В Наманганской, Самаркандской, Андижанской областях МЧС оценило ее в 4,5 пунктов. В Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Навоийской, Бухарской областях магнитуда составила 4 пункта.

Ранее, 21 марта в Ташкенте, также произошло мощное землетрясение. По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, эпицентр землетрясения находился в Афганистане, в 561 км от Ташкента. Магнитуда землетрясения составила 6,6. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценивает магнитуду толчков в 6,8.

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Толчки ощущались в большинстве стран Средней Азии. Их почувствовали жители Самарканда, Бухары, городов Таджикистана и Казахстана.

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