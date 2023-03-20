Два землетрясения произошли в Магаданской области
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали на территории Магаданской области. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, передает «Интерфакс».
Эпицентр находился на территории Омсукчанского района области, в 183 км северо-восточнее от райцентра. Очаг залегал на глубине 261 км, энергетический класс землетрясения составил 13,4.
Еще одно землетрясение, магнитудой 5,6, зафиксировали 20 марта на территории Магаданской области, передавало агентство со ссылкой на Алтае-саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Подземный толчок произошел в 2:05 мск, эпицентр находился в 584 км на северо-восток от Магадана. Очаг располагался на глубине 10 км.
19 марта в Магадане ввели режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий, сообщал мэр города Юрий Гришан: прошла череда снежных и тепловых циклонов, за четыре дня выпала месячная норма осадков. В окрестностях Магадана прогнозировали опасность схода лавин. Трассу Магадан — Балаганное — Талон закрыли для проезда из-за нулевой видимости. По словам мэра, режим ЧС снимут, по мере того как удастся справиться с последствиями циклонов.