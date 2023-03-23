Мишустин напомнил про индексацию социальных пенсий с 1 апреля

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С 1 апреля 2023 года в России вырастут социальные пенсии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с докладом в Госдуме. РБК вел трансляцию мероприятия.

«С 1 апреля повысим социальные пенсии. В дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии», — сказал Мишустин.

Ранее соответствующее постановление правительства об индексации социальных пенсий было опубликовано на сайте правительства, из документа следует, что с апреля пенсии проиндексируют на 3,3%.

Индексация социальных пенсий проводится один раз в год, 1 апреля. В прошлом году правительство индексировало социальные пенсии дважды: в апреле — на 8,6% и в июне — на 10%.