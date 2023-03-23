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МФТИ объяснил перенос встречи с Дмитрием Муратовым риском провокаций

МФТИ перенес встречу с Дмитрием Муратовым из-за риска «внешних провокаций»
Дмитрий Муратов
Дмитрий Муратов (Фото: Jason Szenes / EPA / ТАСС)

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов сообщил об отмене назначенной на 28 марта открытой встречи с лауреатом Нобелевской премии мира, журналистом Дмитрием Муратовым. Об этом говорится на сайте института.

По его словам, решение провести встречу с Муратовым вызвало «шквал негативных эмоций» со стороны людей, «внешних по отношению к физтеху».

«В сложившихся условиях возник серьезный риск «внешних» провокаций и нарастания напряженности в нашем сообществе. Исходя из этого я принял решение о переносе этой открытой встречи», — заявил Ливанов, пообещав сообщить о новой дате встречи с Муратовым дополнительно.

Ливанов подчеркнул, что Муратов не признан властями иностранным агентом и «никаких правовых препятствий для его общения со студенческой аудиторией или просветительской деятельности нет».

Встреча должна была состоятся 28 марта. Анонс встречи был опубликован накануне на сайте и в телеграм-канале вуза. Однако теперь анонса на канале нет.

Как рассказал сам Муратов в телеграм-канале «Новой газеты», после публикации анонса встреча подверглась «омерзительной критике со стороны различных ультра». «Меня еще в январе позвали на встречу со студентами МФТИ. Я предупредил, что со мной придут и неприятности», — заявил он.

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Муратов добавил, что с пониманием относится к причине отмены встречи.

Дмитрий Муратов — главный редактор «Новой газеты». В октябре 2021 года он стал лауреатом Нобелевской премии мира. 

В сентябре суд признал недействительной лицензию печатного издания «Новой газеты», затем Верховный суд отозвал лицензию у сайта «Новой газеты» по требованию Роскомнадзора, еще раньше лицензии по решению Басманного суда Москвы лишили печатное издание. В надзорном ведомстве сочли, что «Новая газета» в установленные законом о СМИ срокги не предоставила устав. Кроме того, газету обвинили в упоминании организаций-иноагентов без надлежащей маркировки.

Иск ведомства к электронной версии издания был связан с вынесением сайту «Новой газеты» двух предупреждений за отсутствие в статьях маркировки двух некоммерческих организаций-иноагентов — «Гражданское действие» и «Гуманитарное содействие» (первую НКО 9 сентября исключили из списка иноагентов, вторая организация по-прежнему в нем значится).

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