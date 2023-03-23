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Президент Чехии заявил об исчерпании возможностей поставок оружия Украине

Президент Чехии Павел: у Праги не осталось возможности помогать Украине оружием

Чехия максимально помогла Украине поставками оружия и исчерпала свои возможности. Об этом заявил президент страны Петр Павел в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

«Чехия помогла Украине с поставками оружия, как могла, но у нее больше нет для этого возможностей», — сказал президент. В пример он привел сложности с производством боеприпасов. Чтобы их делать у Чехии не хватает рабочих, сказал Павел. В качестве альтернативы он предложил привлекать украинских рабочих.

Ранее в интервью польскому изданию Rzeczpospolita Павел сказал, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. Если она обернется провалом, Западу будет крайне сложно найти ресурсы для помощи при второй попытке, предупреждал политик. В этом году, по его мнению, в конфликте должен произойти перелом.

Чехия после начала российской военной операции на Украине начала предоставлять Киеву военную помощь. Премьер-министр страны Петр Фиала в феврале оценил ее общую стоимость в 10 млрд крон (около $455 млн) за год конфликта. Как уточнял советник по национальной безопасности Томаш Пояр, к тому моменту чешские оборонные предприятия отправили Киеву оружие и оборудование еще на 30 млрд крон ($1,35 млрд).

Российское руководство осуждает страны Запада за поставки оружия Украине. Они не помешают Москве достичь заявленных целей спецоперации, подчеркивали в Кремле. Подобное «накачивание Украины оружием» только доставит ей больше страданий, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

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