NYT узнала, что суд не сможет предъявить обвинения Трампу ранее 23 марта

NYT: решение о вынесении обвинения в адрес Трампа примут не раньше 23 марта

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Большое жюри не будет проводить формальное заседание в среду, 22 марта, на котором могло бы быть вынесено решение об обвинении бывшего президента США Дональда Трампа в связи с подлогом финансовых документов его компании Trump Organization. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на близкие к суду источники.

По данным газеты, большое жюри Манхэттена, которое заслушивало доказательства предполагаемой причастности Трампа к выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), собирается по понедельникам, средам и четвергам и может заслушать хотя бы еще одного свидетеля прежде, чем жюри попросят проголосовать.

Однако, как уточняет NYT, неизвестно, будут ли еще свидетели. Ранее телеканал FOX News сообщал, что вынесение решения по обвинению вряд ли произойдет до следующей недели, поскольку в среду присяжные должны заслушать показания еще одного свидетеля. Представитель прокуратуры Манхэттена отказался от комментариев.

Как ранее сообщал телеканал CNN, прокурор Элвин Брэгг выступает за вынесение обвинения, но ряд других представителей прокуратуры не разделяют его точку зрения и сомневаются в необходимости такого решения.

Расследование в отношении экс-президента касается выплат порнозвезде Дэниелс. В 2018 году бывший адвокат экс-президента США Майкл Коэн признал себя виновным в передаче ей $130 тыс. за молчание о романе с политиком в 2006 году. Заплатить ей деньги поручил сам Трамп на фоне президентской кампании 2016 года, заявил Коэн. Трамп отрицал связь с порноактрисой.

Деньги, отправленные женщине, компания Trump Organization обозначила как средства на оплату юридических услуг в своей деловой документации. Брэгг начал расследовать действия Трампа по делу о фальсификации документации, Коэн дважды давал показания перед присяжными, экс-президент отказался явиться в суд.

Как сообщал Bloomberg, на Трампа не будут надевать наручники в случае предъявления ему обвинений. У него снимут отпечатки пальцев, сфотографируют в профиль и анфас для уголовного дела. С учетом его статуса бывший глава США останется под надзором специально приставленных сотрудников секретной службы Соединенных Штатов.

Сам Трамп писал в своей соцсети Truth Social, что ознакомился с материалами офиса окружного прокурора Манхэттена благодаря «незаконным утечкам» и выяснил, что 21 марта его должны арестовать. Он призвал своих сторонников выйти на митинги, чтобы «вернуть страну». Белый дом подготовки к ним не увидел.