Bloomberg узнал, что Трампа не закуют в наручники при оглашении обвинений

Bloomberg: Трампа не поведут перед камерами в наручниках при предъявлении ему обвинений

На экс-президента США Дональда Трампа не будут надевать наручники в случае предъявления ему обвинений. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

У бывшего президента снимут отпечатки пальцев, также его сфотографируют в профиль и анфас для уголовного дела. Однако Трампа не будут вести в наручниках перед камерами, и, с учетом своего статуса, он останется под надзором приставленных к нему сотрудников Секретной службы США, сказал собеседник агентства.

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