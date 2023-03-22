Заблудившегося на подконтрольной Баку территории военного Армении нашли

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Армянского военного, который накануне заблудился на участке, подконтрольном Азербайджану, нашли. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«22 марта в результате поисково-спасательных работ обнаружен военнослужащий Вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении. Он заблудился, когда подвозил еду на «опорный пункт», сейчас его жизни ничего не угрожает, уточнило Минобороны.

По данным военного ведомства, военный заблудился 21 марта в районе 11:20 мск в условиях плохой видимости и тумана. Ради него развернули поисково-спасательные работы.

Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило армянское Минобороны в распространении слухов о том, что военного взяли в плен. Азербайджанская сторона также обвинила армянскую в незаконных перевозках военных, боеприпасов и продовольствия из Армении в регион, где дислоцируются российские миротворцы. По мнению Баку, эти перевозки Ереван осуществляет ночью и в туманную погоду через грунтовую дорогу Ханкенди — Халфали — Туршсу.

Азербайджан ранее заявлял, что единственной автомобильной дорогой, которая может быть использована между Карабахом и Арменией, является Лачинский коридор. Военные перевозки по другим дорогам Баку рассматривает как «продолжение агрессии и политики террора» в отношении Азербайджана.

Лачинский коридор — дорога, которая соединяет Нагорный Карабах и Армению. По условиям подписанного после конфликта 2020 года соглашения он перешел под контроль российских миротворцев, а близлежащий район стали контролировать азербайджанские силы. С декабря коридор заблокирован. Стороны неоднократно обвиняли в этом друг друга.