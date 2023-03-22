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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Президент Мексики напомнил США о подрыве «Северных потоков»

Президент Мексики Обрадор напомнил США о подрыве «Северных потоков» и призвал к ответу

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что США должны ответить на обвинения в причастности к подрыву газопровода «Северный поток», передает Notimérica. Такое мнение он высказал, комментируя доклад Госдепартамента США, в котором сотрудников мексиканских сил безопасности обвиняют в нарушении прав человека.

В отчете Госдепа говорится об убийствах, жестоком и унизительном обращении, похищениях и пытках, совершенных полицейскими, военными и другими госслужащими в Мексике. В докладе также сообщается о суровых и опасных для жизни условиях содержания в мексиканских тюрьмах и ограничении свободы слова и препятствовании работе средств массовой информации.

Лопес Обрадор назвал выводы США «чистым политиканством», а американские власти — «лжецами», сообщает El País. «Они считают себя мировым правительством и видят только соринку в чужом глазу, а не бревно в своем», — заявил он.

Политик возмутился, как США могут говорить о правах человека и свободе, но при этом не снимать обвинения с журналиста Джулиана Ассанжа, который опубликовал секретные дипломатические военные файлы, касающиеся войн в Иране и Афганистане.

«Если говорить об актах насилия, почему отмеченный наградами журналист из США утверждает, что правительство США совершило саботаж на газопроводе из России в Европу?», — также заявил глава Мексики.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях газопроводов. Президент России Владимир Путин возложил ответственность на «англосаксов», которым диверсии были «выгодны». США и Великобритания отрицают свою причастность к произошедшему.

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В начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на один анонимный источник заявил, что взрывы на газопроводах устроили американские водолазы при помощи Норвегии.

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Мексика США Северный поток
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