Богомаз сообщил об обстреле деревни в Брянской области

Александр Богомаз (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Деревня Раковка Климовского района Брянской области подверглась минометному обстрелу со стороны Украины. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«В результате атаки поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, нарушено энергоснабжение», — написал он. Никто не пострадал.

Брянская область, как и другие граничащие с Украиной российские регионы, регулярно подвергается обстрелам. Последний раз об атаке Богомаз сообщал 10 марта. Тогда обстрелу подвергся поселок Белевица Погарского района, никто не пострадал. Раковку обстреливали за день до этого.

2 марта села Сушаны и Любечане в Климовском районе атаковали диверсанты. Они обстреляли автомобиль, погибли два человека, пострадали ребенок и мужчина. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.