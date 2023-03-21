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«Газпром» заявил о новом рекорде поставок газа в Китай за сутки

«Газпром»: Россия за сутки поставила в Китай рекордный объем газа по «Силе Сибири»
«Газпром» GAZP ₽172,87 -1,61% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Газпром» за прошедшие сутки установил новый исторический рекорд по поставкам газа в Китай, сообщается в телеграм-канале компании.

«20 марта заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» существенно превысила суточные контрактные обязательства», — заявили в компании, добавив, что запрошенные объемы были поставлены. Конкретный объем поставок «Газпром» не назвал.

Российский газ в Китай через «Силу Сибири» идет с Чаяндинского месторождения в Якутии и с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Контракт на строительство и транспортировку газа был подписан в 2014 году с китайской госкомпанией CNPC. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.

В январе 2023 года поставки российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) в Китай составили 2,7 млрд куб. м, следует из данных китайской таможни. Россия вышла на первое место по объему продаж газа в КНР, следом идут Туркмения, Катар (по 2,2 млрд куб. м) и Австралия (1,9 млрд куб. м).

В 2022 году объем поставок по «Силе Сибири» составил 15,5 млрд куб. м газа, сообщил в январе вице-премьер Александр Новак. В этом году планируется поставить 22 млрд куб. м.

Теги
Газпром Китай «Сила Сибири» транзит газа
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