«Газпром»: Россия за сутки поставила в Китай рекордный объем газа по «Силе Сибири»

«Газпром» заявил о новом рекорде поставок газа в Китай за сутки

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Газпром» за прошедшие сутки установил новый исторический рекорд по поставкам газа в Китай, сообщается в телеграм-канале компании.

«20 марта заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» существенно превысила суточные контрактные обязательства», — заявили в компании, добавив, что запрошенные объемы были поставлены. Конкретный объем поставок «Газпром» не назвал.

Российский газ в Китай через «Силу Сибири» идет с Чаяндинского месторождения в Якутии и с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Контракт на строительство и транспортировку газа был подписан в 2014 году с китайской госкомпанией CNPC. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.

В январе 2023 года поставки российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) в Китай составили 2,7 млрд куб. м, следует из данных китайской таможни. Россия вышла на первое место по объему продаж газа в КНР, следом идут Туркмения, Катар (по 2,2 млрд куб. м) и Австралия (1,9 млрд куб. м).

В 2022 году объем поставок по «Силе Сибири» составил 15,5 млрд куб. м газа, сообщил в январе вице-премьер Александр Новак. В этом году планируется поставить 22 млрд куб. м.