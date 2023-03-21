Дептранс посоветовал москвичам пересесть на общественный транспорт из-за пробок в центре

Москвичей попросили пересесть на метро и автобусы из-за пробок в центре

Фото: Андрей Любимов / РБК

Жителям Москвы рекомендовано пользоваться общественным транспортом с 14:00 до 19:00 21 марта из-за пробок, которые ожидаются в центре города. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Сейчас уровень пробок в городе — 6 баллов. Затруднено движение на Москворецкой набережной, улице Маши Порываевой, на Тверской и Кутузовском проспекте.

«Вечером ожидаем 9 баллов. Сложно будет в центральной части города, на Бульварном кольце, на Садовом кольце, ТТК», — прогнозируют в ведомстве.

Накануне, 20 марта, пробки в Москве достигли 10 баллов, следует из данных «Яндекса». Часть дорог в центре столицы днем перекрыли из-за приезда председателя КНР Си Цзиньпина.

Китайский лидер находится в России с двухдневным визитом. Около 13:00 мск его самолет приземлился в московском аэропорту Внуково, главу государства встретил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Позже Си Цзиньпин встретился с российским президентом Владимиром Путиным, переговоры продлились 4,5 часа. Сегодня, 21 марта, председатель КНР проводит переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным.