Токаев заявил, что «народ поддержал» его правительство на выборах

Касым-Жомарт Токаев в здании Дворца школьников имени Аль-Фараби, Астана, 19 марта 2023 г. (Фото: akorda.kz)

В Казахстане продолжаются масштабные перемены, прокомментировал президент страны Касым-Жомарт Токаев результаты выборов депутатов в мажилис и маслихаты. Его слова передает Tengrinews.kz.

«Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен. Иными словами, началась новая веха в политическом развитии страны», — заявил Токаев на торжествах по случаю Наурыза, праздника прихода весны. Президент Казахстана также отметил, что «народ поддержал» его правительство.

19 марта в Казахстане прошли выборы в мажилис (нижнюю палату парламента) и маслихаты (региональные парламенты). По предварительным результатам, на них победила правящая партия «Аманат», которая набрала 53,9% голосов.

Явка на парламентских выборах в Казахстане стала самой низкой за десять лет. На выборах проголосовали 54,19% избирателей, или 6,5 млн человек (из 12 млн). В 2012 году явка на выборах была более 75%.

В январе президент Казахстана распустил парламент и объявил о досрочных выборах.

В прошлом ноябре глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выиграл президентские выборы после принятия поправок к Конституции. Согласно новой редакции Основного закона, срок полномочий главы государства увеличили с пяти до семи лет, а переизбрание запретили.