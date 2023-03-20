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В Казахстане огласили предварительные результаты выборов
ЦИК Казахстана: по предварительным данным, 6 из 7 партий проходят в парламент
Центральная избирательная комиссия Казахстана огласила предварительные результаты прошедших 19 марта парламентских выборов: шесть из семи политических партий, участвовавших в выборах, проходят пятипроцентный барьер и попадают в парламент.
По данным Tengri News, предварительные результаты таковы:
- Правящая партия «Аманат» — 53,9%;
- Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» — 10,9%;
- Партия Respublica -8,59%;
- Демократическая партия Казахстана — 8,41%;
- Народная партия Казахстана — 6,8%;
- Общенациональная социал-демократическая партия — 5,2%.
- Партия зеленых «Байтак» — 2,3%;
Против всех проголосовали 3,9% пришедших на участки.
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