«Газпром» увеличил поставки газа через Украину

Поставки российского газа через территорию Украины выросли до 42,4 млн куб. м

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Газпром» за прошедшие сутки нарастил поставки газа в Европу по территории Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» до 42,4 млн куб. м, следует из данных компании. Накануне объем поданного газа составил 41,5 млн куб. м.

Объемы поставок российского газа через Украину растут с начала года. 31 января объем транзита за сутки составил 24,5 млн куб. м, на следующий день достиг 29,4 млн, а к 15 февраля вырос до 35,3 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в государства Центральной и Западной Европы. Топливо из России также следует по «Голубому потоку» и «Турецкому потоку» в страны Юго-Восточной Европы. Транзит по газопроводу Ямал — Европа приостановили в прошлом марте, по «Северному потоку» — после взрывов в конце сентября.

Поставки через станцию «Сохрановка» украинская сторона перестала принимать в прошлом мае. В Киеве заявили, что эта станция сейчас контролируется российскими силами.