«Газпром» нарастил транзит газа через Украину до 41,5 млн куб. м

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Газпром» за прошедшие сутки увеличил транзит газа в Европу по территории Украины через газоизмерительную станцию «Суджа» до 41,5 млн куб. м, следует из предоставленных компанией данных. На 19 марта объем поданного газа составил 39,4 млн куб. м.

В начале года «Газпром» снижал объемы прокачки газа через территорию Украины, но с февраля начал увеличивать. Так, 1 февраля транзит вырос сразу на 20%, с 24,5 млн до 29,4 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в государства Центральной и Западной Европы. Топливо из России также следует по «Голубому потоку» и «Турецкому потоку» в страны Юго-Восточной Европы. Транзит по газопроводу Ямал — Европа приостановили в прошлом марте, по «Северному потоку» — после взрывов в конце сентября.

Поставки через станцию «Сохрановка» украинская сторона перестала принимать в прошлом мае. В Киеве заявили, что эта станция сейчас контролируется российскими силами.